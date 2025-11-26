Washington, due militari della Guardia Nazionale colpiti vicino alla Casa Bianca

Cosa sappiamo finora

• Due militari della Guardia Nazionale della Virginia, feriti in un agguato a Washington DC, sono in condizioni critiche. Lo hanno dichiarato in una conferenza stampa il direttore dell’FBI Kash Patel e la sindaca di Washington Muriel Bowser.

• Secondo gli agenti di polizia, i militari stavano svolgendo “pattugliamenti ad alta visibilità” quando sono stati colpiti. Le forze dell’ordine hanno aggiunto che il sospetto tiratore è stato “neutralizzato” e arrestato.

• Secondo tre fonti delle forze dell’ordine, il sospettato sembra aver preso di mira deliberatamente i militari. Una fonte ha riferito che l’uomo non sta collaborando con gli investigatori e che al momento dell’arresto era sprovvisto di documenti di identificazione.

aggiornamento

Due membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale, di stanza nella capitale, sono stati feriti in una sparatoria, a pochi isolati dalla Casa Bianca.

Il direttore dell’FBI Kash Patel ha dichiarato che i due membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale, colpiti da arma da fuoco mercoledì a pochi isolati dalla Casa Bianca, sono vivi e in condizioni critiche.

Inizialmente il governatore della Virginia Occidentale aveva annunciato la morte dei militari, per poi rettificare l’affermazione, spiegando che il suo ufficio “aveva ricevuto rapporti contrastanti” sulle loro condizioni. L’ufficio del governatore non ha risposto immediatamente alle richieste di chiarimento sull’attacco e sullo stato dei militari.

Anche la sindaca di Washington Muriel Bowser ha confermato che i membri della Guardia Nazionale sono in condizioni critiche in un ospedale. “Si tratta di una sparatoria deliberata”, ha dichiarato la Bowser.

Un sospettato, ora in custodia, è stato a sua volta ferito da colpi d’arma da fuoco, ma le sue ferite non sono ritenute tali da mettere in pericolose la sua vita. La notizia proviene da un funzionario delle forze dell’ordine, non autorizzato a parlare pubblicamente della vicenda, che ha rilasciato l’informazione all’Associated Press a condizione di rimanere anonimo.

***

Due militari della Guardia Nazionale sono stati uccisi da colpi d’arma da fuoco a Washington, D.C., vicino alla Casa Bianca, ha dichiarato il governatore della Virginia Occidentale mercoledì pomeriggio.

Un sospettato è stato a sua volta colpito ed è in custodia, hanno affermato funzionari statunitensi.

“È con grande dolore che possiamo confermare che entrambi i membri della Guardia Nazionale della Virginia Occidentale, feriti oggi a Washington, DC, sono deceduti a causa delle loro ferite”, ha scritto su X il Governatore Patrick Morrisey.

“Questi coraggiosi cittadini della Virginia Occidentale hanno perso la vita al servizio del loro paese. Siamo in contatto continuo con i funzionari federali mentre l’indagine procede”.

I militari della Guardia Nazionale facevano parte del contingente di truppe schierate a Washington durante l’estate per supportare le forze dell’ordine. La sparatoria è avvenuta all’angolo tra la 17th Street e la I Street NW nella capitale degli Stati Uniti.

Il Presidente Trump ha scritto in un post pubblicato su Truth Social, prima che i decessi fossero confermati, che i due militari della Guardia Nazionale erano stati portati in due diversi ospedali locali e che un sospettato “è anch’esso gravemente ferito, ma, a prescindere, pagherà un prezzo molto alto”.

Il presidente si trova in Florida per la festa del Ringraziamento e non era alla Casa Bianca al momento della sparatoria.

Circa 2.200 membri della Guardia Nazionale sono stati dispiegati nella capitale, inclusi 925 membri delle forze del Distretto di Columbia e più di 1.200 da altri stati, tra cui 180 dalla Virginia Occidentale. Il procuratore generale eletto del distretto aveva fatto causa per la loro presenza, che era stata ordinata da Trump come parte di uno sforzo che la sua amministrazione ha denominato “Rendere D.C. Sicura e Bella”.

La sparatoria si è verificata vicino alla stazione della metropolitana di Farragut West, secondo un funzionario dei Servizi Segreti statunitensi, il quale ha affermato che la Casa Bianca non sembrava essere un obiettivo. Nessun agente dei Servizi Segreti ha sparato.

Mercoledì pomeriggio, c’era una massiccia presenza di forze dell’ordine, con i nastri gialli della polizia che chiudevano il parco di Farragut Square e apparentemente una vicina stazione della metropolitana. La sparatoria è avvenuta vicino a quello che di solito è un incrocio trafficato nel centro di Washington, a pochi isolati dalla Casa Bianca. L’area non è residenziale ed è densa di edifici per uffici.

Le forze dell’ordine sul posto includevano i Servizi Segreti, la Polizia dei Parchi statunitense e la Polizia Metropolitana di D.C. Ci sono militari della Guardia Nazionale nel parco, che è stato transennato. Un elicottero sorvolava la zona.

La Casa Bianca è stata messa in stato di lockdown mercoledì pomeriggio, secondo un funzionario dell’amministrazione. Anche la sede del Dipartimento del Tesoro, situata accanto alla Casa Bianca, è in stato di lockdown.

La scorsa settimana, un giudice federale ha stabilito che la mobilitazione della Guardia Nazionale a Washington, D.C., iniziata ad agosto, ha violato diverse leggi. La giudice distrettuale degli Stati Uniti Jia Cobb ha rinviato l’attuazione della sua sentenza all’11 dicembre in modo che l’amministrazione possa fare appello.

Un altro giudice federale, a metà agosto, aveva ordinato alla città e alla Casa Bianca di raggiungere un accordo sul controllo della polizia cittadina, con l’amministrazione Trump che è tornata sui propri passi riguardo ai tentativi di assumere il controllo del Dipartimento di Polizia Metropolitana.

Alle 15:00, la polizia di Washington ha dichiarato di aver arrestato un sospettato.