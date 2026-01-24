Sì, il prosciutto cotto è cancerogeno: “Con 50 grammi al giorno, il rischio di tumore sale del 18%”

l prosciutto è cancerogeno? Sì, la notizia è corretta, ma non è esattamente una novità. Era già stato classificato come potenzialmente pericoloso nel 2015, quando l’Agenzia internazionale per la ricerca sui tumori, Iarc, lo aveva inserito all’interno tra le categoria degli alimenti “cancerogeni per l’uomo”, insieme ai salumi lavorati.

E oggi la notizia è tornata nuovamente alla ribalta alla luce di del recentissimo studio NutriNet-Santé – pubblicato nel gennaio 2026 sul British Medical Journal – che ha portato nuove evidenze scientifiche al dibattito sulla cancerogenicità del prosciutto, approfondendo il legame tra conservanti alimentari e incidenza di cancro.

E qui si apre una voragine sulle scelte alimentari di cui a volte non siamo consapevoli e che possono rivelarsi pericolose per la salute. Questo anche alla luce del fatto che il prosciutto cotto è uno dei cibi che spesso vengono dati ai bambini.

Attenzione però: il prosciutto è considerato un alimento a rischio, ma non è di per sè letale. Ma vediamo da vicino perché il prosciutto non andrebbe consumato in grandi quantità.

Una porzione di 50 grammi aumenta del 18% il rischio di cancro al colon

Per prima cosa è bene chiarire che la classificazione non implica che il prosciutto cotto o le carni lavorate siano letali, ma significa che ci sono prove scientifiche sufficienti per dimostrare che il loro consumo può aumentare il rischio di sviluppare determinate forme di cancro, in particolare il cancro del colon-retto.

L’Iarc ha infatti indicato che mangiare carne lavorata, come il prosciutto cotto, aumenta il rischio di tumore del colon, con una stima che ogni porzione da 50 grammi di carne lavorata al giorno incrementa del 18% il rischio di cancro colon-rettale. Inoltre, sono stati osservati legami con il tumore allo stomaco.

Nuove evidenze: lo studio del 2026

Un recente studio, pubblicato nel gennaio 2026 su British Medical Journal, ha aggiunto nuove evidenze scientifiche a questo dibattito, approfondendo il legame tra conservanti alimentari e incidenza di cancro.

Lo studio, intitolato “Intake of food additive preservatives and incidence of cancer: results from the NutriNet-Santé prospective cohort“, ha coinvolto 105.260 partecipanti in Francia, monitorati dal 2009 al 2023. Il lavoro, guidato dalla ricercatrice principale Mathilde Touvier, ha dimostrato che l’assunzione elevata di conservanti come sorbati, solfiti, nitriti e acetati è associata a un aumento del rischio di sviluppare diversi tipi di cancro, tra cui quelli al seno, al colon e alla prostata.

Nel caso specifico del prosciutto cotto, questi conservanti sono utilizzati per preservare il prodotto, migliorarne la durata e mantenerne il sapore. Fra i conservanti comunemente usati nel prosciutto cotto, troviamo i nitriti, che sono stati studiati in vari contesti per il loro potenziale cancerogeno.

Lo studio NutriNet-Santé ha infatti riscontrato una correlazione tra l’assunzione di nitriti e un aumento del rischio di cancro alla prostata (HR 1,32), e anche per il cancro in generale (HR 1,16). Sebbene la ricerca non si sia concentrata esclusivamente sul prosciutto cotto, il consumo regolare di carne lavorata contenente questi additivi potrebbe contribuire a un rischio maggiore di sviluppare tumori.

La classificazione IARC dei cancerogeni alimentari

La classificazione dell’IARC, che suddivide le sostanze in quattro gruppi a seconda del livello di evidenza scientifica, ha determinato che le carni lavorate, tra cui il prosciutto cotto, appartengono al gruppo 1, cioè le sostanze “cancerogene per l’uomo”. Questo significa che esistono evidenze scientifiche sufficienti a collegare il consumo di carne lavorata con un rischio aumentato di cancro. La salatura, l’affumicatura, e l’uso di conservanti come i nitriti e i nitrati sono i principali fattori di rischio. L’IARC aveva anche messo in evidenza che, pur essendo il consumo di carne lavorata legato a un aumento del rischio di cancro colon-rettale, un consumo eccessivo potrebbe anche essere correlato ad altri tipi di tumori, come quello dello stomaco. La situazione non cambia per il prosciutto cotto, che, se consumato regolarmente, può contribuire a incrementare questi rischi.

Le linee guida nutrizionali

Nonostante le evidenze scientifiche, è importante ricordare che il rischio legato al consumo di carne lavorata dipende dalla quantità e dalla frequenza con cui viene consumata. Le linee guida nutrizionali, infatti, suggeriscono di limitare il consumo di carne rossa a 500 grammi settimanali e quello di carne lavorata, come il prosciutto cotto, a non più di 50 grammi settimanali. Per quanto riguarda il prosciutto cotto, che è una delle carni lavorate più consumate, è fondamentale fare attenzione alla quantità e alla frequenza con cui viene introdotto nella dieta. La dieta mediterranea, che predilige l’uso di frutta, verdura, legumi, pesce, e olio d’oliva, è la più consigliata per mantenersi in salute. Sebbene non vi siano prove che il consumo occasionale di prosciutto cotto sia pericoloso, il consumo eccessivo e frequente di carne lavorata, trattata con conservanti e additivi, è legato a un aumento significativo del rischio di cancro. Il messaggio principale rimane quello della moderazione e della consapevolezza, scegliendo cibi freschi e minimamente processati per una dieta equilibrata e sana.