Così la Germania ha abbattuto la politica green dell’Unione Europea

Era il fiore all’occhiello dell’agenda climatica che aveva segnato il primo mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione. Tuttavia, a poco più di due anni dalla sua approvazione, lo stop dell’Unione Europea alle auto a benzina previsto per il 2035 è morto.
A decretarne la fine sono state la Germania, culla della principale industria automobilistica d’Europa, e il Partito Popolare Europeo, la famiglia politica di centrodestra vicina al mondo delle imprese di cui fanno parte sia von der Leyen che il Cancelliere tedesco Friedrich Merz.
Sono state le loro pressioni a forzare la mano della Commissione, dopo che Berlino, nel giro di sole tre settimane, è passata dall’ipotesi di astensione al voto al completo smantellamento del divieto sui motori termici.
Secondo la nuova proposta, il bando totale verrà sostituito dall’obiettivo di ridurre le emissioni del 90% per tutte le auto vendute dopo il 2035. Ciò significa che una vasta gamma di veicoli continuerà a circolare ben oltre quella data, inclusi modelli puramente endotermici e ibridi plug-in — dotati sia di motore a scoppio che elettrico — a patto che le emissioni siano compensate dall’uso di acciaio verde “made in EU” e carburanti alternativi derivati da fonti non fossili.
La tesi sostenuta dalla Germania e dal PPE è che un bando totale avrebbe limitato la competitività delle case automobilistiche europee, privando al contempo i consumatori della libertà di scelta.
«Sei mesi fa era impensabile che la Commissione effettuasse una tale correzione di rotta», ha commentato un diplomatico dell’UE, definendo l’«intervento decisivo» della Germania una svolta cruciale per il destino della legge. «L’ideologia dell’elettrico puro è al capolinea».
Dopo aver conquistato la maggioranza dei seggi al Parlamento europeo nel 2024, il leader del PPE Manfred Weber, anch’egli tedesco, aveva dichiarato che ribaltare il divieto sarebbe stata la sua priorità assoluta per la nuova era politica. Martedì Weber ha rivendicato la vittoria, definendo la riforma legislativa — che abbassa l’obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2035 dal 100 al 90 per cento — un «ridimensionamento massiccio».
Fonte: Politico.eu