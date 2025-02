Draghi rimprovera i Paesi Ue: “Dite di no a tutto, fate qualcosa”

È un Mario Draghi molto diretto e risoluto quello che si è presentato oggi davanti al Parlamento europeo. L’ex premier ha puntato il dito contro la scarsa reattività dei Paesi Ue: “Dite no al debito comune, dite no al mercato unico, dite no alla creazione dell’unità del mercato dei capitali. Non potete dire di no a tutto. Altrimenti dovete anche ammettere ed essere coerenti che non siete in grado di mantenere i valori fondamentali per cui questa Unione è stata creata. Quindi quando mi chiedete ‘cosa è meglio fare ora’, vi dico che non ne ho idea. Ma fate qualcosa”.