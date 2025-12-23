Fine corsa per l’Europa? L’ombra della rivoluzione sulla tenuta dell’Unione

di Ralph Schoellhammer

Nel 1988, se aveste detto a chiunque che l’Unione Sovietica avrebbe cessato di esistere solo quattro anni dopo, sareste stati liquidati come dei folli. Le istituzioni sembravano solide, la burocrazia radicata e il potere assoluto. Eppure, nel 1992, era già storia. Oggi, i politici europei a Bruxelles, Berlino e Parigi soffrono dello stesso pericoloso ottimismo. Credono di essere così al sicuro all’interno dei loro quadri istituzionali che la rabbia pubblica non potrà mai davvero disarcionarli. Ma guardando alla traiettoria dell’Unione Europea, credo che siamo più vicini a un momento rivoluzionario di quanto le élite osino immaginare. Sentiamo spesso paragoni con gli anni Trenta, con Monaco, con il 1938. Ma questo è il libro di storia sbagliato. Se volete capire l’attuale situazione critica dell’Europa, guardate invece alla Francia del 1788 o alla Russia del 1917.

Considerate la Rivoluzione Francese. Uno dei principali motori fu il collasso fiscale della monarchia, accelerato dal finanziamento della guerra d’indipendenza americana. Moralmente, sostenere l’indipendenza americana era una causa giustificabile. Ma in termini pratici? Mandò lo Stato in bancarotta, non riuscì a portare i benefici economici attesi e creò le condizioni per il rovesciamento della monarchia. L’Europa sta percorrendo la stessa strada in Ucraina. Vediamo leader come l’ex primo ministro finlandese Sanna Marin o Ursula von der Leyen fare grandi dichiarazioni morali, insistendo sul fatto che la Russia debba essere interamente espulsa dal territorio ucraino. Ma c’è un divario enorme tra questa retorica e la realtà politica.

La carta è molto paziente. Si può scrivere qualsiasi piano di pace in 28 punti. Ma la realtà è che la Russia, la Cina e l’Iran stanno superando la NATO nella produzione in una guerra d’attrito: acciaio, droni, munizioni. Nella politica internazionale, il potere è la valuta principale e, in questo momento, Mosca ha il coltello dalla parte del manico. L’idea che le potenze aggressive non vengano mai premiate è una bella favola della buonanotte, ma la storia — da Federico il Grande all’invasione prussiana della Francia nel 1871 — ci dice il contrario. Sovraestendendosi finanziariamente e militarmente per un conflitto che non possono sostenere, i governi europei si stanno delegittimando internamente. Non si può pretendere che i cittadini sacrifichino il proprio tenore di vita per una guerra nel Donbas quando sono preoccupati per il costo del riscaldamento delle loro case.

Questo ci porta al secondo pilastro del declino europeo: la priorità in stile sovietico dell’ideologia sulla realtà economica. In nessun ambito questo è più chiaro che nella nostra politica energetica. Per decenni ci è stato promesso che la “transizione verde” avrebbe innescato un nuovo miracolo economico. Olaf Scholz aveva promesso tassi di crescita che ricordavano gli anni Cinquanta. Invece, abbiamo stagnazione e contrazione. Stiamo spegnendo altiforni e fonderie di alluminio in nome del salvataggio del pianeta, mentre i nostri rivali geopolitici espandono i loro. Per dirla cinicamente: puoi diventare verde o puoi andare in guerra, ma non puoi fare entrambe le cose.

Non si può combattere una guerra d’attrito se si è deindustrializzata la propria economia per soddisfare una religione ambientalista che tratta l’evidenza empirica come un’eresia. È una follia completa. Abbiamo creato un regime normativo in cui salvare un singolo salmone o proteggere un sito di nidificazione ha la precedenza sulla sicurezza nazionale e sulla vitalità economica. Poi c’è la dimensione culturale. Esiste una fantasia a Washington e Londra secondo cui la Germania possa semplicemente “premere un interruttore” e tornare a essere una potenza militare. Ma non si possono passare 40 anni a insegnare ai giovani che il nazionalismo è un male, che il patriotismo è sospetto e che l’esercito è pessimo, per poi aspettarsi che corrano improvvisamente all’ufficio di reclutamento.

I giovani tedeschi si pongono una domanda molto logica: “Volete che paghiamo tasse alte per sostenere una politica migratoria che importa giovani uomini dalla Siria che vivono di assistenza sociale, e poi volete arruolarci per combattere contro un carro armato russo nell’Europa dell’Est?”. Il contratto sociale è rotto. Il Partito Verde — un tempo pacifista — è ora la voce più militarista, mentre le uniche persone con effettiva esperienza militare sembrano trovarsi nell’AfD. È una totale inversione della realtà.

La gente percepisce questo scollamento. Lo sente quando visita un mercatino di Natale e vede guardie militari armate accanto alla bancarella del vin brulé. Ci dicono che le statistiche sul crimine vanno bene, ma l’ansia è reale. Una società in cui le attività banali richiedono protezione militare non è una società sana. Ecco perché gli elettori in Austria, nei Paesi Bassi e sempre più in Germania guardano all’Ungheria e si chiedono perché gli ungheresi non abbiano questi problemi.

Se queste lamentele non verranno affrontate, il sistema si romperà. Una rivoluzione non significa sempre forconi nelle strade; può avvenire nelle urne. Ma se l’establishment cerca di mettere al bando i partiti, censurare il discorso con “scudi per la democrazia” e impedire il cambiamento politico, renderà solo la successiva eruzione più violenta. L’Unione Sovietica pensava di essere eterna nel 1988. La monarchia francese pensava di essere sicura nel 1788. L’UE pensa di essere al sicuro oggi. Si sbagliano.

Fonte: BrusselsSignal

Ralph Schoellhammer è un politologo presso la Webster Vienna University e saggista per testate internazionali, tra cui Newsweek, The Wall Street Journal, Spiked, UnHerd e The European Conservative. Schoellhammer è un esponente del realismo geopolitico e del conservatorismo critico verso le politiche migratorie ed energetiche dell’Unione Europea.